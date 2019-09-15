ЧФ взял на сопровождение вошедшее в Черное море судно ВМС США

Черноморский флот взял на сопровождение судно Yuma ВМС США, зашедшее накануне в акваторию Черного моря, сообщает Центр управления обороной РФ.

Также отмечается, что силами и средствами Черноморского флота осуществляется постоянное слежение за американским судном.

Ранее стало известно, что экспедиционный транспортный корабль ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) прошел через Босфор.

О цели захода корабля пока ничего неизвестно, однако, это уже третий раз за этот год, когда данное судно заходит в акваторию Черного моря. В последний раз корабль посещал порт Одессы для участия в украино-американских учений Sea Breeze-2019.

USNS Yuma - Быстроходное транспортное судно предназначено для оперативной переброски войск, грузов и военной техники. Вооружение корабля состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов.