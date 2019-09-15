Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году

В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов. Первый этап называется «Вылазка», второй – «Форпост», и третий – «База».

Первый этап программы «Вылазка» подразумевает обкатку всех разрабатываемых технологий на Международной космической станции (МКС). Планируется на орбиту Луны вывести базовый модуль новой станции. На саму поверхность спутника будут отправлены три автоматических аппарата: «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

В рамках второго этапа «Форпост» запланирована высадка космонавтов на Луну и создание первых элементов базы, передает «Интерфакс» с ссылкой на Роскосмос.

Основной целью третьего этапа «База» является возведение базы на Луне, транспортировка оборудования для бурения, строительство астрофизической обсерватории и создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в субботу, 14 сентября, была произведена коррекция орбиты МКС. Высоту ее полета увеличили на километр.