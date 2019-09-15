Огромный столб пламени и черные клубы дыма: на московском НПЗ вспыхнул факел

Жители столичного района Капотня сняли гигантский столб пламени, которое вспыхнуло на московском нефтеперерабатывающем заводе. На кадрах видно, что огонь и черные клубы дыма устремились высоко в небо, при этом происходящее нисколько не смущает детей, которые, как ни в чем не бывало продолжают играть на детской площадке.

Как пишут в социальных сетях жители района, подобное зрелище для Капотни является обычным делом. Горение факела на НПЗ происходит регулярно.

Происшествие уже прокомментировали в МЧС. По данным экстренного ведомства, к горению факела на НПЗ привел плановый технологический процесс.

«Пожарные проверили информацию о возможном ЧП на НПЗ. Никаких аварий или возгорания на предприятии не было, признаков пожара не зафиксировано», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

В ведомстве добавили, что при помощи факельной системы как правило утилизируют избыточные газы, которые образуются при переработке нефти.