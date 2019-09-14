Ученые зафиксировали движения мертвецов

Человеческие тела способны двигаться даже после смерти. К такому шокирующему выводу пришла австралийская команда ученых, которая занималась изучением «поведения» тел на основе специального метода определения времени, которое прошло с момента смерти.

В качестве эксперимента, тело умершего мужчины поместили в специальную клетку и разместили по ее периметру пять камер, делающих снимки с небольшим временным интервалом. За телом наблюдали в течение полутора лет. Отсмотрев полученный видео- и фотоматериал, исследователи обнаружили, что покойник сместился, сообщает AFP.

В дальнейшем тело раскинуло руки в стороны. Этому нашлось объяснение у патологоанатомов, которые заявили, что процесс распада дошел до сухожилий, что и привело к пугающему «поведению» трупа.