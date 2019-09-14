Минкульт внес Nirvana и Queen в культурный норматив школьника

Культовые зарубежные поп- и рок-группы включены в культурный норматив школьника. В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen. В методичку вошли произведения живописи, музыки, кино, архитектуры, фольклора, литературы и театра - как отечественные, так и иностранные. Знакомство с ними призвано помочь ученику развиться в разностороннюю личность.

В министерстве пояснили, что список - это своего рода подсказка для школьников. По задумке, они сами выберут из него произведения на свой вкус. Проект уже тестируют в 11 регионах, а в октябре запустят на федеральном уровне.