Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах о мирном разрешении ситуации на Донбассе Леонид Кучма уверен в сговоре участников «нормандской группы».

Бывший украинский лидер читает, что на ближайшей встрече переговорщиков, лидеры Франции и Германии попытаются надавить на Владимира Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве.

«У меня осталось немного надежд. Зеленскому придется очень нелегко, он будет один против трех», - высказался Куча.

Среди уступок, к которым попытаются склонить нынешнего украинского президента Зеленского может быть одобрение местных выборов на территории самопровозглашенных республик без надзора со стороны Киева и предоставление Донбассу особого статуса, заявил Кучма в интервью АР.

Глава делегации Киева в контактной группе добавил, что Украина по-прежнему привержена исполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений и настроена на мир.