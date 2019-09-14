Названо новое возможное место крушения МН370

Авиационный эксперт Виктор Яннелло заявил об обнаружении точного местоположения пропавшего пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines. По мнению Яннелло, который ранее оказывал помощь малазийским властям, обломки самолета могут лежать на дне Индийского океана в 1 тысяче километров западнее от австралийского города Перт.

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Собранных улик, по мнению эксперта, достаточно, чтобы снарядить новую поисковую миссию и закончить печальную историю трагического рейса МН370.

«Я понятия не имею, согласна ли Малайзия заключить контракт на новый поиск и можно ли будет его организовать без ее согласия, но похоже указанные координаты в районе 34 широты удовлетворяют всем критериям», - заявил эксперт.

Самолет Boeing-777 с 227 пассажирами на борту и 12 членами экипажа вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. Спустя 40 минут после взлета лайнер перестал отвечать на радиозапросы с земли. Уже пять с половиной лет его судьба остается неизвестной, пишет Daily Star.

Существует ряд конспирологических теорий, однако ни одна из них пока так и не подтвердилась.