«Прогнозы неутешительные»: нейрохирург оценил диагноз Заворотнюк

Шансы на выздоровление актрисы Анастасии Заворотнюк, если у нее действительно одна из последних стадий рака головного мозга, крайне малы. Симптоматика этого заболевания и статистика выживаемости говорит о том, что дальнейшие прогнозы не утешительны. Об этом заявил нейрохирург Александр Тушев.

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией - от восьми месяцев до года», - заявил Тушев.

По его словам, болезнь развивается постепенно. К общей утомляемости, слабости и головным болям добавляются неврологические проблемы и судороги, после чего у пациентов остается единственная надежда на оперативное лечение. В противном случае, новообразование стремительно разрастается, что приводит к отеку мозга.

«Операционное лечение тоже рискованное дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения», - добавил нейрохирург в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию с отеком мозга на фоне тяжелого заболевания. Сообщалось также, что состояние актрисы критическое и врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому, чтобы согласовать дальнейший план лечения.

Директор актрисы Стас Христов позже опроверг информацию о госпитализации, передав журналистам слова самой актрисы, которая назвала всю эту историю «бредом».