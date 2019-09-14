Пламя до небес: в Саудовской Аравии вспыхнул крупный НПЗ

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащем саудовской компании Saudi Aramco, произошел сильный пожар. По утверждениям компании, НПЗ способен перерабатывать до 7 млн баррелей в стуки.

По предварительным данным, пожару предшествовал сильный взрыв, однако официальные причины ЧП пока не называются.

На кадрах, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, видно, что на крупной площади завода полыхает сильное пламя, едкий черный дым поднимается высоко в небо.

По данным телеканала Al-Arabiya, в настоящее время пламя взято под контроль, о жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщается.