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Мадуро обвинил Гуайдо в связях с наркокартелем

Ян Брацкий
07:21 14.09.2019
На основании фотографий, на которых глава оппозиции позирует с одним из предполагаемых главарей банды, генпрокуратура Венесуэлы начала проверку.
Мадуро обвинил Гуайдо в связях с наркокартелем
© Фото: Pedro Mattey, globallookpress

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо в связях с наркоторговцами из соседней Колумбии. По его словам, информация о подобном альянсе способна спровоцировать громкий политический скандал, так как, по заявлению Мадуро, в Колумбии знают, что представители банды ежедневно убивают людей на городских улицах.

Генеральная прокуратура Венесуэлы уже инициировала уголовное разбирательство на основании опубликованных фотографий, на которых Гуайдо позирует с человеком, которого считают одним из главарей картеля. Сам Гуайдо поспешил оправдаться, заявив, что снимок сделан на одном из благотворительных мероприятий в приграничном городе Кукута и что он не связан с наркомафией.

«Гуайдо сфотографировали не с одним, а с четырьмя самыми опасными преступниками, а участники наркокартеля помогли переместить его через границу Венесуэлы и Колумбии на концерт», - заявил Николас Мадуро в интервью газете El Pais.

Противостояние официального Каракаса и оппозиции обострилось в начале года, когда в ходе протестных акций Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы.

Вашингтон и Лондон признали политического самозванца и потребовали от действующего президента покинуть свой пост и провести в стране внеочередные выборы. Мадуро в ответ разорвал дипломатические отношения с США. Россия, Мексика, Китай и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Венесуэлы.  

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