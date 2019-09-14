Эрдоган рассказал об искреннем подходе России к сделке с С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об искреннем подходе России в деле поставок оборонительных зенитно-ракетных комплексов С-400. Поставки отечественных ЗРК официальной Анкаре начались в июне этого года.

«Мы должны были сделать этот шаг ради мира в регионе. Комплексы будут установлены не позднее апреля. Мы предпринимаем очень важные шаги в оборонной промышленности», - заявил турецкий лидер.

По словам главы внешнеполитического ведомства страны Мевлюта Чавушоглу, С-400 заработают к началу 2020 года и станут важной частью общей архитектуры безопасности Турции. Министр добавил, что российские ЗРК превосходят по своим характеристикам американские аналоги и предназначены исключительно для защиты Турции с воздуха, цитирует слова главы МИД телеканал NTV.

Сотрудничество Москвы и Анкары в военно-технической сфере вызывает крайне нервозную реакцию за океаном. Ранее президент США Дональд Трамп выразил опасения, что если у Турции появятся С-400 и американские истребители F-35, то радары российских систем научатся отслеживать перспективные самолеты. В этой связи Вашингтон свернул поставки новейших истребителей своему союзнику по НАТО и прекратил программу подготовки турецких летчиков.

Официальные турецкие власти на такой демарш отреагировали спокойно, заявив, что в случае срыва поставок истребителей производства США могут рассмотреть вопрос покупки российских Су-35 и Су-57. На прошедшем в августе Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 Реджеп Эрдоган обсудил такую возможность с российским лидером Владимиром Путиным.