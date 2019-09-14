Зеленский пообещал сказать Путину «много всего»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет о чем поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во всяком случае, такие выводы можно сделать из заявления украинского лидера, которое он сделал в пятницу в кулуарах форума YES.

«У меня очень много всего», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, что он скажет Путину при встрече.

При этом президент Украины сообщил, что он выстраивает стратегию в отношениях с Россией, пишет «Обозреватель».

Путин и Зеленский ранее провели телефонную беседу. Главы государств позитивно оценили состоявшееся в прошлую субботу одновременное освобождение заключенных и отметили, что этот шаг имеет большое значение для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Кроме того, президенты затронули проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Они, в частности, отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.

В конце августа украинский лидер заявил о своей готовности к личной встрече с Владимиром Путиным.