«Огненный дьявол»: обрушившийся на Бразилию смерч сняли на видео

В Бразилии вдоль автомагистрали муниципалитета Санта-Элена-ди-Гояс местным жителям удалось снять редкое атмосферное явление, которое климатологи прозвали, как «огненный дьявол».

Во время сжигания травы на пастбище, крестьяне заметили огненный смерч. Столб огня взрывался вверх и быстро передвигался по земле, пишет The Daily Mail.

Специалисты объясняют это явление столкновением сильной жары и ветра, который действует как кузнечные меха, из-за чего возникает эффект дымовой трубы.

Фермеры пытались контролировать быстро распространяющийся огонь. На кадрах видно, как рядом с «пляшущим» огненным торнадо стоит автоцистерна. О пострадавших никакой информации не поступало.