К пациенту по бездорожью: пермские врачи сняли видео о местных дорогах

Врачи скорой помощи города Кунгур Пермского края показали, как им приходится добираться до пациентов. Свою поездку на вызов в одну из деревень они засняли на видео.

На кадрах видно, что машину медиков по бездорожью тянет на буксире небольшой трактор. Причем, как рассказывают сами врачи, порой им сначала приходится договариваться с трактористом об обратной дороге и только потом приступать к выполнению служебных обязанностей. Иначе можно застрять и не вернуться в медицинскую часть.

И такая ситуация в Пермском крае не редкость. До отдаленных сел порой приходится плыть на лодке, а зимой даже ехать на санях.