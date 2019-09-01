Ни зги не видно: синоптики пообещали сильнейший туман в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает, что в ночь с субботы на воскресенье, 1 сентября, в ближайший час, в Московской области ожидают сильный туман. Неблагоприятные метеорологические условия могут сохраняться до 10 часов утра.

В связи с плохой видимостью, - 100-500 метров, - в ведомстве предупредили о затруднении движения транспорта и увеличении количества ДТП. В МЧС рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог. Водителям транспортных средств включать противотуманные фары и фонари, не совершать резких маневров, снизить скорость и отказаться от лишний перестроений, обгонов и опережений.

Специалисты советуют не выходить во время тумана на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ранее в столичных аэропортах из-за сильного тумана, который окутал Московский регион в субботу утром, были перенесены 140 рейсов. Во Внуково - 29 рейсов, в Домодедово - 46, в Шереметьево отложили 71 рейс.