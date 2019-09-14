Кравчук признался, что в 1991 году украинцы голосовали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как голосовали украинцы 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме в поддержку «Акта провозглашения независимости Украины». Избранный в этот же день первый украинский президент признался, что население республики голосовало за союзное государство с Россией.

«Голосовали все, но думали по-разному. Я как-то спросил, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: “Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией”», - рассказал Кравчук.

По словам Леонида Кравчука, под «Актом провозглашения независимости Украины» многие понимали не образование отдельного государства, а приобретение большей независимости в социальном и экономическом плане.

«Они не видели независимость как государство отдельное. Это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, о союзе государств, но о государстве», – приводит слова Кравчука портал Bihus.info.

Ранее Леонид Кравчук подверг критике не логичные по его мнению высказывания Владимира Зеленского и его команды. По мнению первого украинского президента, нынешний глава государства не придает значение отдельным своим высказываниям.