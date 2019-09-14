Четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале в Казахстане

Четверо военнослужащих были ранены в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.

«На территории города Арысь при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошел хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения», - информирует ведомство.

В настоящий момент все пострадавшие находятся в военном госпитале в Алма-Ате. По факту случившегося правоохранительные органы Казахстана начали проверку.

Напомним, утром 24 июня на складе с боеприпасами в городе Арысь прогремело до 50 взрывов, которые были спровоцированы пожаром. После произошедшего местные власти эвакуировали из города 45 тысяч жителей. В результате ЧП погибли три человека, еще 165 пострадали.