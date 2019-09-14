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В МЧС назвали способы не остаться без связи в экстренной ситуации

Роман Захаров
04:18 14.09.2019
В экстренном ведомстве посоветовали экономить заряд батареи, отметив, что для этого не нужно выключать телефон после вызова или отправки SMS.
В МЧС назвали способы не остаться без связи в экстренной ситуации
© Фото: pixabay.com

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ дали рекомендации гражданам, как оставаться на связи, если те вдруг попадут в экстремальную ситуацию. В первую очередь в ведомстве напомнили, что для звонка в экстренные службы можно пользоваться телефоном, даже если в нем нет SIM-карты.

В МЧС также посоветовали экономить заряд батареи, отметив, что для этого не нужно выключать телефон после вызова или отправки SMS, так как это энергозатратная операция. Кроме того, следует отключить мобильный интернет, все неиспользуемые функции и приложения, а яркость дисплея устройства сделать минимальной.

Нелишним будет всегда иметь при себе пауэрбанк. Также телефон можно подзарядить от ноутбука или автомобильного аккумулятора. Наряду со смартфоном спасатели советуют иметь с собой обычный кнопочный телефон, способный работать в режиме ожидания до недели.

Если же сотовая сеть окажется перегруженной, и телефонные вызовы не будут проходить, то лучше пользоваться SMS, у которых больше шансов быть доставленными адресату.

Не нужно спешить перезванивать, если не удалось это сделать с первого раза, поскольку это увеличивает нагрузку на сеть и еще больше усложняет дозвон. В этом случае лучшим вариантом будет подождать несколько минут, а затем попробовать позвонить еще раз.

Не стоит забывать и про услугу навигатора, которую предоставляют операторы сотовой связи. Данная поисковая система, может показать родственникам и друзьям, где находится потерпевший и даже найти его координаты на электронной карте, приводит РИА Новости советы МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, экстренные службы можно вызвать по номерам 101 и 112. Эта услуга доступна даже с нулевым балансом на телефоне и при отсутствии SIM-карты.

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