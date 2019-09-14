Трамп назвал своего «любимого диктатора»

Президент США Дональд Трамп назвал своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси «свои любимым диктатором». Это произошло еще в августе 2019 года во время саммита G7, который проходил во французском Биаррице. Однако СМИ узнали об этом только сейчас.

Трамп ожидал президента Египта и в присутствии американских и египетских членов делегации в шутку громко произнес: «Где мой любимый диктатор?». По сообщению The Wall Street Journal эту информацию газете подтвердили несколько человек, ставших свидетелями сцены.

Американские журналисты не смогли получить комментарий из Белого дома, как и не узнали услышал ли президент Египта, как его называл Дональд Трамп.

Во время саммита G7 Дональд Трамп умудрился поспорить с другими лидерами стран, приехавшими в Биарриц. Президент США, вопреки мнению коллег, настаивал на возвращении в клуб России. Но получил решительный отказ.