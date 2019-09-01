Роскосмос запускает производство самых мощных в мире ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса АО «НПО Энергомаш» начинает изготовление самых мощных в мире жидкостных двигателей для ракет «Союз-5» и «Енисей». Об этом свидетельствуют данные сайта Госзакупок.

«НПО Энергомаш» производит закупку сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. В техническом задании уточняется, что товар будет использоваться в основном производстве для комплектации двигателей РД-171МВ. Стоимость закупки оценивается в 19,5 млн рублей.

Новые двигатели предназначены для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш»), первый запуск которой назначен на ноябрь 2022 года. Она должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит». Кроме того, РД-171МВ будет использоваться на первой ступени сверхтяжелой ракеты «Енисей».

Генеральный директор «НПО Энергомаш» Иван Арбузов в конце июля заявил, что первые огневые испытания новых двигателей пройдут в декабре 2019 года. В 2021 году производитель должен начать передавать РД-171МВ разработчику ракет «Союз-5» РЦ «Прогресс».