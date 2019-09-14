Впервые за семь лет: дефицит бюджета в США превысил триллион долларов

Министерство финансов США заявило о дефиците бюджета, который превысил 1 триллион долларов. В последний раз подобное происходило в 2012 году. За 11 месяцев текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября, долг вырос на 19% по сравнению с таким же периодом 2018 года.

Специалисты называют несколько причин стремительно растущего долга. Это снижение Дональдом Трампом налогов в 2017 году на общую сумму 1,5 триллиона долларов. Это увеличение процентов по гособлигациям и повышающимися расходами на вооруженные силы. Аналитики комитета по федеральному бюджету США прогнозируют, что к 2028 году уровень дефицита может составить уже 2 триллиона долларов, пишет The Wall Street Journal.

Такой дефицит бюджета увеличивает за собой и государственный долг, который за годы правления Трампа вырос с 19 триллионов долларов до 70 триллионов долларов. И чем больше долг, тем больше процентов приходится выплачивать. Только в первом квартале 2019 года погашение процентов по долгам обошлось бюджету США в 800 миллиардов долларов.

Ранее министерство финансов США сообщило, что РФ сократила вложения в американские государственные бумаги с 12 миллиардов долларов до 10,8 миллиарда долларов. Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей госдолга США.