СМИ обнародовали промежуточный отчет МАК по аварии A321 в Жуковском

Промежуточные итоги расследования причин жесткой посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Жуковском подтверждают первоначальную версию ЧП - отказ обоих двигателей из-за попадания птиц. Такую информацию СМИ озвучил источник, приближенный к Межгосударственному авиационному комитету (МАК).

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия - попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», - приводит ТАСС слова источника.

Собеседник информагентства также сообщил, что МАК обнародует доклад в ближайшие дни. По его словам, документ будет включать в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, переговоры экипажа с диспетчерами, действия аварийно-спасательных и пожарных команд.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя, которое, согласно первоначальной версии, произошло из-за попадания птиц.

Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.