Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ обнародовали промежуточный отчет МАК по аварии A321 в Жуковском

Роман Захаров
03:30 14.09.2019
В ближайшие дни МАК опубликует доклад о причинах ЧП с самолетом A321 «Уральских авиалиний».
СМИ обнародовали промежуточный отчет МАК по аварии A321 в Жуковском
© Фото: Фотобанк Moscow-Live, flickr

Промежуточные итоги расследования причин жесткой посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Жуковском подтверждают первоначальную версию ЧП - отказ обоих двигателей из-за попадания птиц. Такую информацию СМИ озвучил источник, приближенный к Межгосударственному авиационному комитету (МАК).

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия - попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», - приводит ТАСС слова источника.

Собеседник информагентства также сообщил, что МАК обнародует доклад в ближайшие дни. По его словам, документ будет включать в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, переговоры экипажа с диспетчерами, действия аварийно-спасательных и пожарных команд.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя, которое, согласно первоначальной версии, произошло из-за попадания птиц.

Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.09.2019, 03:30
СМИ обнародовали промежуточный отчет МАК по аварии A321 в Жуковском
Дата13.09.2019, 02:20
Разведку у российских границ за неделю вели 27 летательных аппаратов
Дата12.09.2019, 03:30
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу: видео
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата13.09.2019, 12:35
Модернизацию противокорабельной ракеты «Оникс» проведут в России
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:25 В стране и мире
ФБР раскрыла имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября
00:41 В стране и мире
Сноуден рассказал о секретной свадьбе в Москве
00:23 В стране и мире
Загадочный состав: в Сети обсуждают маршрут поезда из Москвы в Москву
23:27 В стране и мире
Видео
Бойцовский кот победил собаку профессиональным приемом: видео
22:40 В стране и мире
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Роскачестве назвали лучший смартфон
«Капсула» безысходности: опасные клетки неизвестного типа обнаружены у всех людей
«Будем молить Всевышнего»: Пригожин о госпитализации Заворотнюк
В Норвегии активировался неизвестный вирус-убийца
Видео
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» ушла из кинематографа
Видео
Стартовали съемки фильма о легендарной поездке советских футболистов в Англию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.