В Москве построят 47 станций метро до конца 2023 года

В Москве до конца 2023 года откроют 47 новых станций метро. Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, в текущем году планируется достроить шесть станций. Будут открыты участок Большой кольцевой линии (БКЛ) между станциями «Авиамоторная» и «Лефортово», а также участок Некрасовской линии.

С 2020 до конца 2023 года будет построено еще 41 станция и пять электродепо. В частности, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую ветки, сказано на сайте Комплекса градостроительной политики Москвы.

Кроме того, руководство города собирается начать строительство новых радиальных линий метрополитена: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене начали тестирование системы распознавания лиц для оплаты проезда.