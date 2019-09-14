Под Калининградом электромобиль пробил ограждение и сорвался к морю: видео

В пятницу 13 сентября на набережной города Зеленоградска Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого электромобиль свалился за ограждение. Инцидент случился днем, около 15:15 по местному времени. Прогулку вдоль моря совершали супруги-туристы из Советска. Неожиданно, электромобиль совершил резкий поворот, его начало кренить, и он врезался в металлическое ограждение, после чего сорвался с набережной к морю.

«В Зеленоградске, прогулочный электромобиль при резком повороте опрокинулся прямо на променаде. А затем от удара о металлическое ограждение сорвался по касательной к морю. Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер, но во всем сейчас разбираются следователи», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Поставничая добавила, что все участники аварии живы. Но молодая женщина получила ожог от аккумуляторной кислоты, которая вытекла от вертикального удара транспортного средства о землю.