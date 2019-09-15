Фетисов стал первым амбассадором Москвы по туризму

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму. Об этом заявила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации при ООН.

«Первым послом нашего прекрасного города станет Вячеслав Фетисов, которого не нужно представлять ни в одной точке мира», - сказала Проничева.

Также она вручила Фетисову знак Discover Moscow «как символ того, что он является первым послом Москвы в мире».

Проничева отметила, что амбассадор назначается бессрочно, и в его задачи входит рассказывать о Москве на международных площадках.

«Буду стараться все сделать, чтобы о моем замечательном городе знал мир, все, что связано с инновациями, с тем, что Москва предлагает жителям от комфорта в жизни до образования, сбережения наследия, культуры», - заявил Фетисов.

Он выразил уверенность, что Москва может стать городом номер 1 в мире.

14 и 15 сентября в Москве проходит выездная программа Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Участники мероприятия обсудят отраслевые вопросы и познакомятся с историей и культурой столицы России.

В программу «Амбассадоры Москвы» входит план мероприятий и набор инструментов для поддержки амбассадоров в привлечении в российскую столицу значимых событий сферы туризма. Также проект будет способствовать реализации туристического потенциала Москвы.

В роли проводников туристического потенциала столицы выступят известные деятели искусства и культуры, врачи, бизнесмены, спортсмены, ученые и работники других сфер. Все они любят Москву, а также имеют авторитет в профессиональном сообществе и широкую узнаваемость на международном уровне. Амбассадоры будут рассказывать о гостеприимстве и доброжелательности жителей Москвы, а также о красотах и возможностях города.