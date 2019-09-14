Под Челябинском четыре человека отравились газом от гнилой картошки

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения четырех тел в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области. Об этом говорится в сообщении СК РФ по региону.

Согласно предварительным данным, четверо мужчин, среди которых 16-летний подросток, отравились газообразными продуктами гниения картофеля во время очистки помещения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.