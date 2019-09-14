Под Челябинском четыре человека отравились газом от гнилой картошки
Сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств трагического инцидента.
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Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения четырех тел в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области. Об этом говорится в сообщении СК РФ по региону.
Согласно предварительным данным, четверо мужчин, среди которых 16-летний подросток, отравились газообразными продуктами гниения картофеля во время очистки помещения.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.