Нейрохирург раскрыл главные симптомы рака мозга

Нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал, что такое глиобластома, которой, по информации СМИ, страдает актриса Анастасия Заворотнюк. По его словам, это злокачественная опухоль головного мозга, от который на данный момент нет избавления.

«Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. К сожалению, пока эта болезнь полностью неизлечима», -сказал Алексей Кащеев.

На сегодняшний день у врачей нет информации по каким причинам развивается глиобластома, как и другие виды рака. Ранее в прессе проходила информация, что опухоль головного мозга могла развиться у Анастасии Заворотнюк из-за процедуры ЭКО (в октябре прошлого года артистка родила дочь Милу). По словам нейрохирурга Алексея Кащеева, экстракорпоральное оплодотворение могло стать одним из многочисленных факторов, который мог привести к злокачественной опухоли.

«Нет единого механизма, из-за которого могло развиться заболевание, ведущий фактор –– это генетическая поломка. Необходимо знать, что глиобластома не единственная опухоль головного мозга, существуют и другие виды, которые вполне излечимы», - пояснил врач «Вечерней Москве».

Алексей Кащеев обратил внимание на симптомы, наличие которых должно насторожить и стать поводом обратиться к онкологу. Нейрохирург сказал, если у человека есть хронические головные боли, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей, то необходимо сходить на прием к онкологу и сделать МРТ головного мозга.