В Воркуте убийца сделал селфи на фоне трупа и обронил телефон в полиции

Полицейские задержали убийцу, который после совершения преступления сделал селфи с трупом. Об этом говорится в сообщении управление СК РФ по республике Коми.

По данным правоохранителей, в октябре прошлого года житель Воркуты во время застолья напал с ножом на своего приятеля, после чего сделал снимок на камеру телефона с телом жертвы. Затем злоумышленник вынес из квартиры бытовую технику и отправился в центр города, где совершил убийство и ограбление случайного прохожего.

После убийца пошел в ресторан, где начал демонстрировать другим посетителям заведения фото с первой жертвой. Поскольку мужчина вел себя неадекватно, его увезли в полицейский участок.

В отделе полиции у преступника из кармана выпал мобильный телефон. На незаблокированном экране стражи порядка увидели фото с убитым. После этого у полицейских возник ряд вопросов к задержанному. Во время беседы с правоохранителями убийца во всем сознался.

Решением суда злоумышленник за совершенные преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.