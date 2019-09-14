ФБР раскрыла имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября

Администрация президента США дала разрешение ФБР рассекретить адвокатам, представляющим родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, имя одного человека, который был указан в засекреченном докладе Бюро о ходе расследования от 2012 года. Им оказался некий чиновник из Саудовской Аравии.

Много лет родственники погибших добивались от американских властей обнародования данных засекреченного доклада ФБР. Раскрытую информацию они планировали использовать в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии. Наконец власти уступили, но в интересах следствия назвали имя лишь одного человека.

Представитель группы родственников жертв терактов 11 сентября Джеймс Крейдлер заявил, что обнародованное имя не вызвало у них удивление, передает Wall Street Journal. По словам адвоката родственники, чьи интересы он представляет, теперь намерены подать ходатайство об отмене судебного решения, запрещающего рассекречивать данные доклада ФБР, и добиваться раскрытия более полной информации.

В этом году 11 сентября британские журналисты опубликовали данные своего дознания, после проанализированного ими доклада, который был представлен комиссией по расследованию трагедии еще в 2004 году.

Эксперты задались вопросом почему ни один их экипажей четырех угнанных самолетов не установил код угона 7500. По мнению аналитиков процедура, которая заняла бы всего 2 секунды, могла помочь авиадиспетчерам узнать о происходящем.