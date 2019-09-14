Космический подъем: высоту орбиты МКС увеличили еще на километр

В субботу, 14 сентября, была произведена коррекция орбиты Международной космической станции. Высоту ее полета увеличили еще на километр, сообщает Роскосмос.

В госкорпорации уточнили, что коррекция была осуществлена в соответствии с программой полета МКС.

«Для выполнения маневра в 21:31 мск были включены двигатели служебного модуля "Звезда" Международной космической станции. Время их работы составило 39,5 секунд, в результате чего станция получила приращение скорости на 0,6 м/сек», - говорится в сообщении.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была осуществлена 15 августа в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12». В результате, средняя высота орбиты станции была увеличена на 2,1 километра и составила 415,5 километра.