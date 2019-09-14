СМИ: Украина попросила пять миллиардов долларов у МВФ

Украина собирается договориться о новом займе с Международным валютным фондом (МВФ). Предполагается, что его сумма составит пять миллиардов долларов США.

Представители фонда прибыли в Киев в сентябре, чтобы обсудить условия нового кредита. В них, вероятно, включат требования по борьбе с коррупцией, уменьшению дефицита бюджета и проведению земельной реформы.

Скорее всего, займ будет рассчитан на три года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ранее украинский политик и журналист Олег Волошин заявил, что сотрудничество с МВФ станет «могилой» для рейтинга президента Владимира Зеленского. По его словам, украинцы скептически настроены к фонду, так как «ничего хорошего в страну он не принес».