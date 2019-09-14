Страсти по бивням: девочка из Амурской области тайно сбежала в Якутск ради мамонта

Несовершеннолетняя девушка из Амурской области устроила настоящий побег, чтобы посетить Музей мамонта в Якутске. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД по Республике Саха.

Согласно сообщению, инспекторы ОГИБДД ОМВД РФ по Хангаласскому району остановили 17-летнюю девушку на 1055 километре трассы ФАД «Лена». Задержанная шла одна без сопровождения взрослых.

Полицейские установили, что девушка проживает в Амурской области. С 10 сентября этого года она находилась в розыске. По словам девушки, она ехала в Якутию автостопом, чтобы посетить Музей мамонта.

В настоящее время беглянка передана в органы опеки, решается вопрос о ее передаче законным представителям. Сейчас девушка находится в Хангаласском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.