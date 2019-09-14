В МИД Украины выступили против амнистии участников конфликта в Донбассе

Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что принятый в 2015 году закон об амнистии не подразумевает полную версию этого процесса. Пристайко добавил, что Украина также не намерена вносить изменения в конституцию страны относительно особого статуса для Донбасса.

«Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития - это децентрализация», - цитирует его УНИАН.

Ранее сообщалось, что возглавляющий украинскую делегацию на переговорах о мирном разрешении ситуации в Донбассе Леонид Кучма уверен в сговоре участников «нормандской группы». Бывший украинский лидер читает, что на ближайшей встрече переговорщиков лидеры Франции и Германии попытаются надавить на Владимира Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве.