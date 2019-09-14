Число жертв аварии под Ярославлем выросло до восьми

Количество жертв ДТП между грузовиком и автобусом в Ярославской области выросло до восьми человек. В медучреждении скончалась пожилая женщина.

У пассажирки автобуса 1948 года рождения были многочисленные тяжелые травмы. Несмотря на проведенную операцию, ее жизнь спасти не удалось, сказал директор департамента здравоохранения и формации региона Руслан Саитгареев.

«Всем пациентам, находящимся сейчас в больницах Ярославля оказывается медицинская помощь в полном объеме», - цитирует ТАСС пресс-службу правительства Ярославской области.

Крупная авария в Гаврилов-Ямском районе региона произошла на трассе Ярослав – Иваново утром 14 сентября. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли восемь человек, в том числе оба водителя, и еще 28 пострадали.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.