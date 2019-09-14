Главный онколог России назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что на развитие рака влияют сразу несколько факторов, причем их опасность можно минимизировать.

По его словам, эти показатели действительно способны оказывать негативное воздействие.

Речь идет о курении, алкоголе, вирусе папилломы человека, а также о малоподвижном образе жизни и чрезмерном употреблении жирного красного мяса. Спиртные напитки, например, могут вызвать рак печени или поджелудочной железы. Вирус папилломы влияет на развитие рака шейки матки. Жирное красное мясо и вовсе может вызвать рак прямой кишки.

По словам Каприна, лишь около 20% риска заболевания раком приходится на генетическую предрасположенность. Все остальное напрямую зависит от образа жизни человека.

Онколог призвал не пренебрегать регулярными осмотрами и медицинскими обследованиями, а также сдавать необходимые анализы. По его словам, в определенном возрасте следует проходить скрининги: чем раньше удастся обнаружить заболевание, тем выше вероятность его лечения.

Каприн добавил, что в России почти 3,7 миллиона человек страдают от онкозаболеваний, причем эти цифры - лишь зарегистрированные случаи.

«Три года назад в течение первого года после выявления умирало 27 процентов. Сейчас удалось снизить показатель до 22 процентов», - цитирует его «Интерфакс».

Эксперт подчеркнул, что у женщин наиболее распространены рак молочной железы, а также рак шейки матки. Мужчины же подвержены раку легких, желудка или предстательной железы.

Ранее выяснилось, что употребление различных видов лука может помочь снизить риск развития колоректального рака. К такому выводу пришли исследователи из Китая.