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Налог для самозанятых оказался успешным благодаря цифровой экономике

Аександра Арсентьева
18:42 14.09.2019
В качестве партнеров к работе налоговой службы присоединились свыше 20 компаний, в том числе Сбербанк, Яндекс и ЦИАН.
Налог для самозанятых оказался успешным благодаря цифровой экономике
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Появление нового налогового режима для самозанятых стало возможным благодаря цифровой экономике и возникновению цифровых платформ. Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Помимо того, что было создано мобильное приложение «Мой налог» ФНС разработала API-интерфейс для интеграции с крупнейшими цифровыми площадками. По словам Мишустина, в качестве партнеров к работе налоговой службы присоединились свыше 20 компаний, в том числе Сбербанк, Яндекс и ЦИАН. Данное сотрудничество помогает их «капитализации», государство наблюдает налоговую прозрачность, а россияне проблем платят налоги.

«Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему», - заявил Мишустин.

Его также поддержал глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что мир, РФ и технологии изменились кардинальным образом, поэтому государство должно оперативно реагировать на новые процессы. К экономической жизни страны  в последнее время активно подключается поколение, которое выросло в эпоху интернета. По данной причине власти должны начать заниматься smm и постараться быть на равных с молодежью. Греф отметил, что ФНС удачно воплотила в жизнь модель взаимодействия с рынком и молодыми людьми через API.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров заявил, что россияне платят налоги не из-за их размера, а из-за доверия государству. Он отметил, что благодаря новому налоговому режиму самозанятые не только просто и быстро получают возможность легализоваться, но и участвовать в экономической жизни России.

Заместитель министра финансов Илья Трунин также подтвердил, что ведомство данный эксперимент признало удачным.

Проходит эксперимент в четырех регионах - в Москве и Подмосковье, Калужской области, Татарстане. В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяча соотечественников. Всего граждане России задекларировали 20 миллиардов рублей дохода, пробили свыше 20 миллионов чеков. Самые популярные сферы - сдача квартир в аренду, перевозка пассажиров, а также оказание услуг в области репетиторства, консультирования и рекламы.

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