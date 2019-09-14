Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету

Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету. Увидеть ее ему удалось при помощи самостоятельно собранного телескопа.

Борисов открыл комету в конце августа, в честь него она получила название C/2019 Q4 (Borisov).

«Если не будет неожиданного исчезновения или распада, этот объект должен быть видимым как минимум в течение года», - говорится в сообщении на сайте Центра малых планет.

Открытие Борисова подтвердили и другие наблюдатели. Сделать его ему удалось через телескоп, который он собрал сам в конце 2018 года.