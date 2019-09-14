Вызывающий слезы продукт назвали спасением от рака

Употребление различных видов лука может помочь снизить риск развития колоректального рака. К такому выводу пришли исследователи из Китая.

Ученые выяснили, что наибольший эффект от продукта можно получить, если совмещать «овощную» диету со здоровым образом жизни.

Специалисты проанализировали данные 833 пациентов с колоректальным раком и сопоставили их с информацией о еще 800 людях такого же пола и возраста, но без онкологии.

Ученые пришли к выводу: для эффективной профилактики злокачественных образований толстой кишки необходимо употреблять по 16 килограммов лука в год, сообщал портал Food News.

Ранее совместная группа ученых из США и Японии назвала продукты, ежедневное регулярное употребление которых поможет уберечь мужчин среднего возраста от рака предстательной железы.