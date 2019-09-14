Белый морок: мощное торнадо под Белгородом попало на видео

Автомобилисты в Белгороде стали очевидцами торнадо. Вихрь закружился в поле вдоль трассы.

Кадры с места события опубликованы в социальных сетях. На них видно, как торнадо перемещается по полю.

Природное явление заметили в 20 километрах от Белгорода, неподалеку от села Шляхово, сообщает «Moе! Online. Белгород». Издание уточняет, что за прошедшее лето смерчи появлялись в разных уголках региона.