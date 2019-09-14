В Татарстане перевернувшийся грузовик перекрыл собой всю трассу: видео

В Верхнеуслонском районе Татарстана на 774 километре трассы М-7 перевернулся большегрузный автомобиль, в результате чего была перекрыта дорогу в московском направлении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, пострадавших и погибших в результате аварии нет.

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В настоящий момент движение легковых автомобилей осуществляется по проселочной дороге. Для большегрузного транспорта проезд по-прежнему ограничен.

Также известно, что у перевернувшегося грузовика пробит бензобак. Для ликвидации инцидента на место аварии прибыл большегрузный кран, который разгрузит полуприцеп и поставит его на колеса.