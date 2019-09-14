В Татарстане перевернувшийся грузовик перекрыл собой всю трассу: видео
В настоящий момент движение легковых автомобилей осуществляется по проселочной дороге. Для большегрузного транспорта проезд по-прежнему ограничен.
© Видео: Главное управление МЧС России по Татарстану, Вконтакте © Фото: Главное управдление МЧС РФ по Татарстану
В Верхнеуслонском районе Татарстана на 774 километре трассы М-7 перевернулся большегрузный автомобиль, в результате чего была перекрыта дорогу в московском направлении.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, пострадавших и погибших в результате аварии нет.
В настоящий момент движение легковых автомобилей осуществляется по проселочной дороге. Для большегрузного транспорта проезд по-прежнему ограничен.
Также известно, что у перевернувшегося грузовика пробит бензобак. Для ликвидации инцидента на место аварии прибыл большегрузный кран, который разгрузит полуприцеп и поставит его на колеса.