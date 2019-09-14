Против экс-главы «Укроборонпрома» возбудили уголовное дело
Павла Букина подозревают в недостоверных сведениях в декларации.
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На Украине завели уголовное дело на бывшего генерального директора концерна «Укроборонпром» Павла Букина. Расследование началось во время его нахождения на должности.
Букина подозревают декларировании недостоверной информации при подаче декларации. Национальное антикоррупционное бюро открыло производство 7 августа.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский назначил директором «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, напоминают «Украинские новости». Несколькими месяцами ранее в Верховной раде предлагали ликвидировать госконцерн из-за неэффективного управления.