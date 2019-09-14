Врач прокомментировал прекращение интенсивного лечения Заворотнюк
Врачи не могли отключить актрису Анастасию Заворотнюк от интенсивной терапии, так как не имеют права этого делать по закону. Об этом «Комсомольской правде» рассказал нейрохирург, специализирующийся на заболеваниях головного мозга в Центре радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак.
«Говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно. По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать, за пациента борются до конца», - сказал он.
При этом Рак отметил, что на последних стадиях опухоли головного мозга риск от принятия медикаментов может превышать пользу. В этом случае, пояснил специалист, врачи дают максимальную возможную дозировку и ждут, сколько пациент «сможет продержаться».
«При таком варианте событий пациент уже находится без сознания, у него нарушена работа жизненно-важных органов - сбивается дыхание, сердцебиение... Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал», - уточнил Рак.
Ранее СМИ сообщили, что врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в палате реанимации одной из московских клиник. Продюсер группы «Ласкового мая» Андрей Разин, ссылаясь на врачей, заявил, что артистке «осталось жить несколько дней».