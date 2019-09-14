Эпицентр порока: неизвестные нарисовали свастику в здании МВД США

Внутри здания министерства внутренней безопасности США появилась свастика. Кто стал автором рисунка - пока неизвестно.

По данным американского телеканала, сразу несколько сотрудников ведомства получили электронное письмо от главного помощника заместителя министра Брайана Мерфи. В нем сообщалось о нацистской символике, появившейся на третьем этаже здания.

Мерфи добавил, что ведомство удалит нарисованный символ. Также в министерстве интересуются, не замечал ли кто-нибудь из сотрудников чего-то подозрительного.

В настоящее время ведомство ведет поиск ответственных за происшествие, сообщает CNN.