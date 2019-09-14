В Москве прошла конференция против фальсификации истории

В Москве состоялась военно-историческая конференция «XXI век и Вторая мировая война. Исторический дискурс». В ней поучаствовали представители военно-дипломатического корпуса и вооруженных сил из 22 государств мира, представители Минобороны, Минкульта и МИД РФ, ветераны и историки.

«Весьма важным становится напоминание о событиях и последствиях Второй мировой войны, о причинах и силах, развязавших ее; разоблачение фальсификаций, извлечение уроков и выработка путей воспрещения обострения противоречий, нагнетания угрозы военных столкновений», - отметил на открытии мероприятия начальник Генштаба ВС России, генерал Валерий Герасимов.

На конференции показали истоки, идеологию и процесс становления фашизма и нацизма. Кроме того, была представлена обоснованная наукой позиция о причинах Второй мировой войны и дипломатической деятельности СССР и Европы в послевоенный период.