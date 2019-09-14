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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП под Ярославлем

Денис Шурыгин
18:24 14.09.2019
В результате столкновения оба водителя погибли на месте, их личности уже установлены. Авария унесла жизни девяти человек.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Ярославской области. В аварии погибли девять человек, еще 29 - пострадали.

Авария произошла около деревни Заячий Холм: там лоб в лоб столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате корпус пассажирского автобуса оказался искорежен настолько, что по нему теперь невозможно определить марку автомобиля.

На месте ДТП работают следователи: они собирают максимум информации, чтобы выяснить, что стало причиной столкновения. В настоящее время движение на трассе частично перекрыто, водителей просят выбирать пути объезда.

«Есть один очевидец, который сообщил информацию, что грузовой автомобиль МАН выехал на полосу встречного движения. При этом, предварительно, маневр обгона он не совершал, но достаточно интенсивно выехал на полосу встречного движения. Причины сейчас сказать пока сложно. Это будет проверяться в ходе следственных действий», - рассказал начальник УГИБДД УМВД РФ по Ярославской области Андрей Сироткин.

В результате столкновения оба водителя погибли на месте, их личности уже установлены. Известно, что автобусом управлял местный житель 1960-го года рождения Сергей Пайков. За рулем грузовика находился житель Краснодарского края - 58-летний Анатолий Калиш. По предварительной информации, он и стал виновником ДТП.

«Мы понимаем, что водитель фуры прописан в Краснодарском крае. Остальные - по погибшим выясняется. Основное количество пострадавших - это жители Ярославской области», - рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин.

Также известно, что есть погибшие и среди пассажиров. По последним данным, жертвами ДТП стали семь человек, всем остальным потребовалась медицинская помощь. Шестнадцать бригад на каретах скорой помощи доставили пострадавших в больницы в течение получаса. Среди них есть ребенок - мальчик семи лет.

«Доставлено к нам было 20 человек, двоих мы перевели в ОКБ. Из 18 пятеро отпущены на амбулаторное лечение, 13 человек госпитализированы. В основном это сочетанная политравма. Всем выполняется оперативное вмешательство. Двое самых тяжелых уже находятся в реанимации после операции», - сказала главный врач больницы им. Соловьева Наталья Даниленко.

ДТП произошло около 11 часов по московскому времени на 20-м километре трассы Ярославль-Иваново. Пассажирский ПАЗ выполнял рейс в Гаврилов Ям. В салоне автобуса в этот момент находилось 35 человек, свободных мест не было. По какой причине фура выехала на встречную полосу, будет устанавливать следствие, но в результате этого маневра произошло лобовое столкновение на большой скорости.

По предварительной информации, автобус не был оборудован ремнями безопасности. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело.

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