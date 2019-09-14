Хантсман заявил о возможном взаимном расширении дипмиссий России и США

Россия и США обговорили пути взаимного увеличения персонала дипломатических миссий. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.

По его словам, этот вопрос затронули в ходе переговоров о взаимодействии двух стран.

«Состоялись переговоры по вопросам двусторонних отношений, о путях увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы», - сказал он в интервью «Интерфаксу».

Кроме того, отметил Хантсман, между Россией и США «шаг за шагом» укрепляется доверие. Он добавил, что отношения продвигаются в сторону взаимных визитов лидеров двух государств.