Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» посадили в тюрьму за взятку

Суд Бостона приговорил известную голливудскую актрису Фелисити Хаффман к 14 дням тюрьмы за взятку.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочери помогли сфальсифицировать результаты теста, гарантировавшего поступление в престижный вуз США. Потраченные деньги актриса оформила в налоговой декларации как пожертвование.

Помимо заключения по стражу, Хаффман ждут 250 часов общественных работ и штраф в размере 30 тысяч долларов. Актриса в течение года будет находиться под особым надзором властей.

Скандал вокруг поступления за взятку в такие престижные университеты, как Стэнфордский, Йельский и Калифорнийский, разгорелся в марте: в коррупционной схеме участвовали почти 50 человек, все они были задержаны.