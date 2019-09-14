В США назвали «способное покорить мир» российское оружие

У России есть оружие, способное в буквальном смысле перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, уверены американские эксперты. Речь идет о подводной торпеде «Шквал» и ее уникальных скоростных показателях.

Автор публикации журнала The National Interest отмечает, что «суперкавитирующая торпеда» способна покорить весь мир «в одночасье».

По его мнению, ранние версии «Шквала» были неуправляемы, однако в новой версии снаряд использует суперкавитацию для спринтерского передвижения в область цели. После этого торпеда снижает скорость для точного поиска.

Согласно публикации издания, такие торпеды очень шумные и потенциально могут выдать локацию запустившего их судна, однако скорость в 200 узлов и ядерная боеголовка перекрывают этот недостаток в условиях морского боя.

«Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою», - уточняет автор публикации.

При этом американский эксперт добавляет, что у США в арсенале нет ничего подобного. Кроме того, разработчики сумели значительно снизить сопротивление торпеде воды благодаря режиму суперкавитации: при нем вокруг снаряда образуется пар, и «Шквал» движется в кавитационной полости, или паровом пузыре.