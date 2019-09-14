Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Американский президент Дональд Трамп заявил о ликвидации Хамзы бен Ладена, сына основателя террористической группировки «Аль-Каида»* (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, в результате операции США.

Трамп заявил, что Хамза бен Ладен «был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана». Он подчеркнул, что его ликвидация «подорвет важные оперативные действия группировки».

«Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками», - цитирует Трампа CNN.

О возможной гибели Хамзы бен Ладена сообщалось летом 2019 года, однако тогда США не давали официального подтверждения этой информации.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ