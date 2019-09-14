Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк. Артистка, которая, по данным СМИ, больна глиобластомой, поблагодарила друга за поддержку.

Садальский направил Заворотнюк сообщение на фоне слухов о ее тяжелой болезни.

«Дорогой Стас! Я искренне благодарна тебе за такую невероятную сердечную поддержку! Таких неравнодушных людей, увы, совсем немного. Еще раз огромное спасибо!» - написала она в ответ.

Актер признался Заворотнюк в любви и предложил помощь первоклассных медиков.

© Станислав Садалидзе vk

По предварительным данным, Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии, по данным ряда СМИ, ее частично парализовало. Врачи решили прекратить дальнейшую терапию, так как звезде она противопоказана. Между тем ранее Садальский призвал не доверять словам продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, заявившего, что Заворотнюк якобы «осталось жить несколько дней».